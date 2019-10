TN TRB PG Assistant : पीजी असिस्टेंट रिजल्ट जारी, चेक करें trb.tn.nic.in पर

तमिलनाडु टीचर भर्ती बोर्ड ग्रेड -1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन डॉयरेक्टर्स के पदों पर सीधी बर्ती के लिए ली गई थी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वो अपना रिजल्ट तमिलनाडु टीचर भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.nic.in पर देख सकते हैं।

आपको बता दें कि तमिलनाडु टीचर भर्ती बोर्ड की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच आयोजित की घई थी। बोर्ड इन विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है।

फिजिक्स

बोटनी

फिजिकल एजुकेशन

ज्योग्राफी

होम साइंस

इंडियन कल्चर

राजनीतिक विज्ञान

इंगलिश

बायोकेमिस्ट्री

माइक्रोबायोलॉजी

तमिल

कॉमर्स

रिजल्च चेक करने के लिए तमिलनाडु टीचर भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.nic.in पर

इसके बाद होम पेज के लिंक Direct Recruitment for the post of Post Graduate Assistants / Physical Education Directors Grade-I - 2018-2019 - Publication of Marks’ पर क्लिक करें



अपना रिजल्ट देखें और अपने विषयों में मार्क्स भी देख लें।