TN TET Paper 1 , 2 result 2019: TN TET के नतीजे trb.tn.nic.in पर जारी, ये रहा Direct Link

TNTET Paper 1 , 2 result 2019: तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड (शिक्षक भर्ती बोर्ड- TN TRB) ने तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टीएन टीईटी रिजल्ट 2019 ) परिणाम की घोषणा कर दी है। 20 अगस्त को टीएन टीईटी पेपर नंबर 1 का रिजल्ट और 21 अगस्त को टीएन टीईटी पेपर नंबर 2 का रिजल्ट जारी किया गया। TNTET Paper 1 की परीक्षा 8 जून, 2019 को और TNTET Paper 2 की परीक्षा 9 जून, 2019 को आयोजित हुई थी। पेपर नंबर 1 की परीक्षा में 1,62,314 उम्मीदवार और पेपर नंबर 2 की परीक्षा में 3,79,733 उम्मीदवार बैठे थे। परीक्षा के बाद जुलाई माह में आंसर-की भी जारी की गई थी। अब रिजल्ट trb.tn.nic.in पर जारी किया गया है। रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल आंसर की भी जारी की गई है।

TNTET Paper 1 result 2019 Direct Link

TNTET Paper 2 result 2019 Direct Link

यूं करें चेक

- trb.tn.nic.in पर जाएं।

- पेपर 1 के परीक्षार्थी Tamilnadu Teachers Eligibility Test (TNTET) - 2019 - Publication of Result For Paper I के लिंक पर क्लिक करें और पेपर 2 के परीक्षार्थी Tamilnadu Teachers Eligibility Test (TNTET) - 2019 - Publication of Result For Paper II के लिंक पर क्लिक करें।

- Paper I Result और Paper II Result के लिंक पर क्लिक करें।

- पीडीएफ फाइल खुलेगी। अपना नाम और मार्क्स चेक करें।

trb.tn.nic.in पर TN TET Paper I score card 22 अगस्त, 2019 यानी आज जारी होगा।

trb.tn.nic.in पर TN TET Paper II score card 26 अगस्त, 2019 को जारी होगा।