जॉब इंटरव्यू के दौरान ये 7 वाक्य बन सकते हैं खतरा, बोला तो हाथ से जा सकती है नौकरी

Job Interview Tips 2024: नौकरी में सिलेक्ट होने के लिए इंटरव्यू राउंड से गुजरना जरूरी होता है। जो उम्मीदवार किसी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। यहां हम आपको उन वाक्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें इंटरव्यू के दौरान कभी नहीं बोलना चाहिए, वरना आप हाथ से नौकरी धो बैठेंगे।

अपने सात साल के रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस में Google, Facebook और Microsoft जैसी कंपनियों में उम्मीदवारों को हायर करने वाले करियर एक्सपर्ट ने बताया कि इंटरव्यू में आप जो कहते हैं, उस पर इंटरव्यू निर्भर करता है। ऐसे में इन वाक्यों का प्रयोग न करें।

1. "मैं कुछ भी करूंगा/ करूंगी (I’ll do anything)

नौकरी लेने की चाहत में अक्सर उम्मीदवार इस वाक्य का इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि ये वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इंटरव्यूअर को ये वाक्य हताश या फोकस की कमी वाला भी लग सकता है। इंटरव्यूअर चाहते हैं कि उम्मीदवार खुद को अच्छी तरह से जानें ताकि वे यह स्पष्ट समझ सकें कि वे क्या कर सकते हैं और कैसे उनका कार्य पद की आवश्यकताओं के साथ कैसे मेल खाता है।

2. "आपकी कंपनी क्या करती है? (What does your company do?)

जब आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी का क्या काम है। बिना सोचें समझे इंटरव्यू देने नहीं जाना चाहिए। कई बार उम्मीदवार इंटरव्यूअर से पूछ लेते हैं कि कंपनी का क्या काम है और इसकी कितनी ब्रांच है। ऐसे में इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू देने आए हैं।

3. मेरी कोई वीकनेस नहीं है (I don’t have any weaknesses)

आपकी क्या वीकनेस है, ऐसा अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। वहीं कमियां हर किसी में होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है। यदि आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आप "मेरी कोई वीकनेस नहीं है", ऐसा जवाब देने से बचें। आप बोल सकते हैं, सर कई बार मुझसे गलतियां हुई है, लेकिन मैंने उन गलतियों से काफी सीखा है।

4. मुझे अपने लास्ट बॉस से नफरत थी (I hated my last boss)

नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो पहला नियम यही कि आप अपनी पिछली नौकरी से संबंधित किसी भी चीज की बुराई न करें। अक्सर उम्मीदवार कह देते हैं कि उन्हें अपनी पिछली नौकरी के बॉस से परेशानी थी। ऐसा करना आपकी नौकरी के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए इस वाक्य का प्रयोग करने से बचें।

5. मुझे नहीं पता (I don’t know)

इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे कुछ पूछा जाता है और जिसका जवाब आपको नहीं मालूम तो आप उन्हें विनम्र स्वभाव से मना कर सकते हैं। इसी के साथ आप कह सकते हैं कि माफ कीजिए मैं इस बारे में अभी नहीं जानता/जानती हूं। सीधे "मुझे नहीं पता" न बोलें।

6. आप बस मेरा रिज्यूमे देख सकते हैं (You can just check my resume)

अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिज्यूमे कितना अच्छा लिखा है। इसलिए अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो उसका सही से उत्तर दीजिए। कभी इंटरव्यू के दौरान ये न बोलें, सर मेरे रिज्यूमे में लिखा है, पढ़ लीजिए।

7. "मुझे सैलरी कब मिलनी शुरू होगी? (When do I start getting paid)

अगर आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो जाहिर है आपको सैलरी मिलेगी। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान कभी ये न पूछे कि 'सर मुझे सैलरी कब मिलनी शुरू होगी'

इस वाक्य का इस्तेमाल करने से इंटरव्यूअर को लगेगा कि पैसा ही आपकी एकमात्र चिंता है। कंपनी ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी पर रखना चाहती हैं जो न केवल पैसे की परवाह करते हैं, बल्कि कंपनी की ग्रोथ के बारे में भी सोचते हैं।