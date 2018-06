राजस्थान में असिस्टेंट इंजीनियर के 46 पदों पर नियुक्तियां होंगी

आवेदन शुल्क

- 850 रुपये सामान्य श्रेणी और अन्य राज्यों के सभी आवेदकों के लिए । इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा से किया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी।

- प्रश्नपत्र में दो भाग होंगे। पहले भाग में पद से संबंधित विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग को 60 फीसदी वेटेज दी जाएगी।

- दूसरे भाग में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिन्दी और इंग्लिश भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे। इस भाग को 40 फीसदी वेटेज मिलेगी।

- सभी पदों के लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, केवल ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.energy.rajasthan.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर दाईं ओर मैन्यु ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- नए वेबपेज पर करियर शीर्षक के नीचे दिए गए लिंक Common Recruitment for various posts in State Power Companies पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर फिर से नया पेज खुल जाएगा। यहां पद के अनुसार एडवर्टाइजमेंट लिंक दिए गए हैं। इन पर क्लिक करके विज्ञापन को पढ़ लें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से नया पेज खुलेगा। यहां ‘क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन’ लिंक पर क्लिक करें। अगले वेबपेज पर न्यू यूजर ऑनलाइन निर्देशों को पढ़कर ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी दर्ज कर ‘सेव एंड नेक्सट’ बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद ‘अपलोड फोटोग्राफ/ सिग्नेचर’ लिंक पर क्लिक कर अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर की कॉपी को स्कैन करके अपलोड करें।

- फोटोग्राफ का साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चहिए। सिग्नेचर का साइज 10 केबी से 20 केबी के बीच का होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर की फाइलें जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए।

- फिर ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारियों की जांच करने के बाद ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक कर दें। सब्मिट बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म में किसी तरह का सुधार नहीं किया जा सकेगा।

- इसके बाद ‘पेमेंट’ ऑप्शन से शुल्क का भुगतान करें। ई-रिसीट का प्रिंटआउट निकालें और उसे सुरक्षित रखें।

- ऑनलाइन भुगतान होने के बाद सिस्टम द्वारा जेनरेट प्रोबेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे नोट कर लें। प्रोबेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, रजिस्टर्ड ई-मेल और मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगा।

- सिस्टम द्वारा जेनरेट आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और उसे संभाल कर रखें।

खास तारीखें

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 02 जुलाई 2018

अधिक जानकारी यहां

हेल्पलाइन : 094140 56655