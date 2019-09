HSSC क्लर्क एडमिट कार्ड जारी होने के दो दिन बाद भी रुला रही वेबसाइट hssc.gov.in

SSC Clerk admit card 2019 Released: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएसस) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 14 सितंबर को एचएसएससी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी होने की बात कही थी, लेकिन पिछले दो दिन से वेबसाइट नहीं खुली। चूंकि एचएसएससी क्लर्क परीक्षा 21 सितंबर से होनी है ऐसे में उम्मीदवार एडमिट कार्ड की सूचना पाने के लिए बार बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर जा रहे हैं लेकिन वेबसाइट के न खुलने से उन्हें निराशा हाथ लग रही है। वेबसाइट जिसे तरह से डाउन है उसने अभ्यर्थियों को रुला दिया है।

सोमवार को भी नहीं खुली वेबसाइट-

खबर लिखे जाने तक एचएसएससी की वेबसाइट सोमवार को भी नहीं खुली। उम्मीदवार शनिवार सुबह से वेबसाइट खोलने की कोशिश करते रहे। लेकिन रात तक यह नहीं खुली। इसके रविवार को दिनभर उम्मीदवार वेबसाइट पर अपडेट लेने की कोशिश करते रहे लेकिन वो नहीं चली। वेबसाइट न खुलने के चलते अधिकांश उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाने में असमर्थ है।



एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना नोटिस में-

कुछ दिनों पहले एचएसएससी ने एक नोटिस कर उम्मीदवारों को बताया था कि 14 सितंबर को क्लर्क परीक्षा 2019 के एडमिट कार्ड जारी होंगे। लेकिन 14 सितंबर को दोपहर बाद से ही वेबसाइट काम नहीं कर रही। अभी तक एडमिट कार्ड और वेबसाइट के बारे में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई। Click here for official HSSC notice

Direct Link - HSSC Clerk admit card 2019 Website