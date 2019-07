TFRI ICFRE Recruitment 2019 : टेक्निकल असिस्टेंट समेत 36 पदों पर भर्ती

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबलपुर ने विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 36 पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। इनमें टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिविजन क्लर्क, टेक्निशियन और ड्राइवर समेत अन्य पद शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए संस्थान डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार करेगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि नौ अगस्त 2019 है।

टेक्निकल असिस्टेंट-2, पद : 04 (अनारक्षित : 02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से बॉटनी/जूलॉजी/बायोलॉजी/फॉरेस्ट्री विषय के साथ साइंस विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 वर्ष।

स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं पास हो।

- हिन्दी/ इंग्लिश में शॉर्टहैंड गति न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

- कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। साथ ही कम्प्यूटर पर 5 की डिप्रैशन की गति होनी चाहिए।

लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी), पद : 10 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं पास हो।

- टाइप राइटर पर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रतिमिनट होनी चाहिए।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल), पद : 01 (अनारक्षित)

टेक्निशियन (प्लंबर), पद : 01 (अनारक्षित)

टेक्निशियन (कारपेंटर), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता (उपरोक्त तीन पद) : दसवीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

आयु सीमा (उपरोक्त तीन पद) : न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष।

ड्राइवर, पद : 02 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन साल कार्य करने का अनुभव हो।

फॉरेस्ट गार्ड, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : दसवीं पास होने के साथ फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

मल्टी टास्किंग स्टाफ, पद : 13 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास होना चाहिए।

आयु सीमा (उपरोक्त तीन पद) : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

- आयु सीमा की गणना 09 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष, एससी/एसटी वर्ग को पांच वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्किल/ प्रोफिशिएंसी/ ड्राइविंग/ ट्रेड टेस्ट/ शारीरिक मापदंड के माध्यम से किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 400 अंक निर्धारित है।

- प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी।

न्यूनतम शारीरिक मापदंड (फॉरेस्ट गार्ड के लिए)

वॉक : 4 घंटे में 25 किलोमीटर (पुरुष) और 14 किलोमीटर (महिला)

कद : पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर

छाती (पुरुष) : बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 500 रुपये।

- एससी/ एसटी/ दिव्यांगजन/ महिलाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

- डीडी, डायरेक्टर टीएफआरआई के पक्ष में जबलपुर में देय होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.icfre.gov.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर नीचे से बाईं ओर क्विक लिंक्स सेक्शन में रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले नए वेबपेज पर शीर्षक Tropical Forest Research Institute, Jabalpur invites applications for the posts on direct recruitment of Technical Assistant (Filed/Lab.), Stenographer Grade II, Lower Division Clerk (LDC), Technician, Driver, Forest Guard and Multi Tasking Staff (MTS) लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद आवेदन पत्र को विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करें।

- साथ ही आवेदन पत्र में दाईं ओर निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो को चिपकाएं।

- आवेदन पत्र को एक लिफाफे में डालें। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखकर डाक के माध्यम भेज दें।

यहां भेजें आवेदन

डायरेक्टर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीओ आरएफआरसी, मंडला रोड, जबलपुर-482021 (मध्य प्रदेश)

महत्वपूर्ण तिथि

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 09 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.icfre.gov.in