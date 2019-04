TCIL Recruitment 2019: असिस्टेंट समेत 28 पदों के लिए वैकेंसी

TCIL Recruitment 2019: टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने असिस्टेंट समेत कुल 28 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के पद भी शामिल हैं। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2019 है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन को प्रिंटआउट डाक के माध्यम से 22 अप्रैल 2019 तक तय पते पर भेजना होगा।

असिस्टेंट, पद : 06

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त हो।

वेतनमान : 28,000 से 74,000 रुपये। अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

जूनियर इंजीनियर-II (टेलिकॉम/आईटी), पद : 08

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से एमसीए अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/ईसीई/सीएसई/आईटी/टेलिकॉम में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही टेलिकॉम/आईटी से संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 28,000 से 74,000 रुपये। अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

असिस्टेंट इंजीनियर (टेलिकॉम/आईटी), पद : 02

योग्यता : एमसीए अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/ईसीई/सीएसई/आईटी/टेलिकॉम में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही टेलिकॉम/आईटी से संबंधित क्षेत्र में कम से कम छह वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 35,000 से 87,000 रुपये। अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

जूनियर इंजीनियर-II (सिविल), पद : 10

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 28,000 से 74,000 रुपये। अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), पद : 02

योग्यता : सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम छह वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 35,000 से 87,000 रुपये। अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।



आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये। एससी/एसटी उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। डीडी टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय होगा।

आवेदन प्रकिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट (www.tcil-india.com) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर करियर सेक्शन में करंट ओपनिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब नया पेज खुल जाएगा। यहां पर TCIL is inviting the applications for the posts of Assistant,JE-II (Telecom/IT),AE (Telecom/IT),JE-II (Civil),AE (Civil) on regular basis लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें। अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें और इसके साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करें।

- इसके बाद सभी को एक लिफाफे में डालकर डाक के माध्यम से निर्धारत तिथि तक तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन का प्रिंटआउट :

द ग्रुप जनरल मैनेजर (एचआरडी), टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 18 अप्रैल 2019

आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 22 अप्रैल 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.tcil-india.com