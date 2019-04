TNERB Recruitment 2019 Government Jobs: 5वीं पास के लिए निकली 5000 नौकरियां

तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) ने गैंगमैन (ट्रेनी) पद पर कुल 5000 रिक्तियां निकाली हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़ी अन्य सभी जानकारियां इस प्रकार हैं :

गैंगमैन (ट्रेनी), कुल पद : 5000

(श्रेणी के अनुसार रिक्तियों का विवरण)

- जीटी, पद : 1550

- बीसीएस, पद : 175

- बीसीओ, पद : 1325

- एमबीसी/ डीसी, पद : 1000

- एससी, पद : 750

- एससी (ए), पद : 150

- एसटी, पद : 50

योग्यता

- मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से पांचवीं कक्षा की परीक्षा पास की हो।

- तमिल भाषा की जानकारी हो।

सूचना: जिन अभ्यर्थियों को तमिल नहीं आती, वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन चयन होने के बाद उनको सेकेंड क्लास लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा।

मासिक वेतन

- ट्रेनिंग के दौरान 15,000 रुपये।

- ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 16,400 रुपये से 51,500 रुपये।

आयु सीमा (01 जुलाई 2018)

- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

- एमबीसी/ डीसी, बीसीओ, बीसीएम के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष।

- एससी, एससी (ए), एसटी और दिव्यांगों के लिए 40 वर्ष।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

लिखित परीक्षा का स्वरूप

- परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी।

- प्रश्नपत्र दो भागों में बंटा होगा। पहले भाग में कुल 40 प्रश्न शामिल होंगे। यह कुल अंकों का होगा।

- दूसरे भाग में कुल 60 सवालों के जवाब देने होंगे। यह 60 अंकों का होगा।

- परीक्षा में नीला या काला इंक बॉल प्वाइंट पैन लेकर जाएं।

आवेदन शुल्क

- 1000 रुपये। एससी/ एससीए/ एसटी और दिव्यांगों के लिए 500 रुपये।

- भुगतान बैंक चालान, नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे या डेबिट/ क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- पद संबंधित नोटिफिकेशन देखने के लिए लिंक (NOTIFICATION NO: 1/2019 DATED: 07.03.2019 1. ONLINE MODE upto 22.04.2019 for Consolidated pay to be - tangedco.gov.in) पर जाएं।

- अब इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद वेबसाइट (www.tangedco.gov.in) पर जाएं। यहां ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई करें।

- फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें।

- साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अन्य जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दें।

- अंत में फॉर्म को सब्मिट कर दें। फिर उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखे लें।

खास तारीखें

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख

22 अप्रैल 2019

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख

24 अप्रैल 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 044-28522256

ई-मेल : sporecruit@tnebnet.org

वेबसाइट : www.tangedco.gov.in