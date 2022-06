SCI Recruitment 2022: ग्रेजुएट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का अच्छा मौका, 10 जुलाई है आवेदन की अंतिम तिथि

Supreme Court of India SCI Recruitment 2022: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (एससीआई) ने ग्रेजुएट्स को जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती परीक्षा का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर विजिट करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 है। SCI JCA आवेदन लिंक वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, 30 साल से अधिक आयु के उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने के योग्य नहीं हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां-

आवेदन शुरू होने की तिथि- 18 जून 2022

आवेदन की अंतिम तिथि- 10 जुलाई 2022

पद का नाम व संख्या-

जूनियर कोर्ट असिस्टेंट- 210 पद

शैक्षणिक योग्यता-

किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक।

अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग- 35 शब्द प्रतिमिनट

आधिकारिक नोटिफिकेशन

आयु सीमा-

18 से 30 साल।

आवेदन कैसे करें-

सबसे पहले एससीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://main.sci.gov.in पर जाएं।

यहां पर दिए गए लिंक 'Recruitment Online Application for the post of Junior Court Assistant in the Supreme Court of India (Closing Date for online application:-10.07.2022 at 23.59 hours)' पर क्लिक करें।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें।

आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

आवेदन फीस-

जनरल/ओबीसी उम्मीदवार- 500 रुपए

एससी/एक्स सर्विसमैन/पीएच/फ्रीडम फाइटर- 250 रुपए