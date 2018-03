10वीं पास के लिए भर्तियां: इन लोगों के लिए नहीं है कोई उम्र सीमा

Supreme Court of India recruitment 2018: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैंबर कोर्ट अटेंडेंट पदों के लिए कुल 78 वैकेंसी निकाली हैं। इनमें 65 भर्तियां जूनियर कोर्ट अटेंडेंट पद पर की जानी हैं जबकि 13 भर्तियां चैंबल अटेंडेंट के पद पर होनी हैं। इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों का पेय स्केल 21700 रुपये (लेवल 3 पेय मैट्रिक्स) का होगा। भत्ते मिलाकर कुल सैलरी 33315 रुपये प्रतिमाह तक होगी। पद से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है।

आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। आयु सीमा में एससी-एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट होगी। डिपार्टमेंटल उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

योग्यता

उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास की हो। चयन के दौरान उन मल्टी स्किल्ड उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें ड्राइविंग मोटर व्हीकल/कुकिंग/इलेक्ट्रिशियन/कारपेंटरी जैसे कार्यों का अनुभव होगा। चैंबर अटेंडेंट के लिए हाउसकीपिंग वर्क, सिक्योरिटी, केयरटेकिंग जैसे कार्यों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट (ड्राइविंग/कुकिंग/कारपेंटरी आदि) के आधार पर चयन किया जाएगा। क्वालिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में केवल क्वालिफाई होना जरूरी होगा। उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। चयन की फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाएगी।

लिखित परीक्षा में 100 नंबर के प्रश्न पत्र में 25-25 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

आवेदन फीस

जनरल, OBC उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये और SC/ST/PWD उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये फीस तय की गई है।

कैसे करें आवेदन

- ऑनलाइन आवेदन व और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार http://supremecourtofindia.nic.in पर लॉग इन करें।

- यहां बाएं हाथ पर Recruitment के लिंक पर क्लिक करें

- Online Application for Registration for Junior Court Attendant's Examination. Last Date - 15-04-2018 के लिंक पर क्लिक करें।