सुप्रीम कोर्ट में ग्रेजुएट्स के लिए असिस्टेंट की 58 भर्तियां, पढ़ें पूरी डिटेल

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल 58 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 35 पद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के और 23 पद पर्सनल असिस्टेंट के हैं। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आगे पढ़ें :

सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पद : 35

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- अंग्रेजी में शॉर्टहैंड गति 110 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर टाइपिंग गति 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

- इसके साथ ही स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर कम से कम दो वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतन : 47,600 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 32 वर्ष।

पर्सनल असिस्टेंट, पद : 23

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- अंग्रेजी में शॉर्टहैंड गति 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर टाइपिंग गति 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

वेतन : 44,900 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा निर्धारित 100 अंकों की होगी। इसके लिए एक घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

- इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट देना होगा। इसमें शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए 45 मिनट और टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

- अंत में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 150 रुपये।

- इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (https://sci.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर बाईं ओर दिए गए रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Online Application for Registration for Personal Assistant Examination-2019 -27-Sep-2019 लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक पीडीएफ पेज खुलेगा। इस पेज पर एक लिंक दिया गया है।

- लिंक Online Application for Registration for Personal Assistant’s Examination-2019 पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब पिछले वेबपेज पर आएं और पदों के अनुसार अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। अब नया पेज खुल जाएगा।

- इस पेज पर Fresh Candidate (CLICK HERE) to Create Log In लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशसन पेज खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और अंत में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद ई-मेल आईडी पर एक पासवर्ड प्राप्त होगा। इस पासवर्ड और अन्य जानकारियों को दर्ज कर लॉगइन करें।

- अब दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 24 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : https://sci.gov.in

