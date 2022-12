22 साल की लड़की ने पहले प्रयास में ऐसे क्लियर किया था UPSC, मानी थी IAS टॉपर्स की ये बातें

ऐप पर पढ़ें

UPSC Success story 2022: जो उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना होता है, कैसे भी करके पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर हो जाए। हालांकि कम ही उम्मीदवारों के साथ ऐसा होता है। आज हम आपको ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 22 साल की उम्र में अपने प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की। आइए विस्तार से जानते हैं उनके बारे में।

इस लड़की का नाम सुलोचना मीना है, जिन्होंने यूपीएससी 2021 के परिणाम में 415वीं रैंक हासिल की है। आइए जानते हैं उन्होंने कैसे की थी तैयारी, क्या थी उनकी स्ट्रैटजी।

ऐसे शुरू की थी तैयारी

सुलोचना मीना ने बताया, कॉलेज के सेकंड ईयर में सोच लिया था यूपीएससी की तैयारी करनी है। ऐसे में मैंने अपना स्टडी मैटेरियल जमा करना शुरू कर दिया है। बेसिक किताबों में, पॉलिटी (Polity) के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए Spectrum, ज्योग्राफी के लिए NCERT प्लस GC leong को पहले ऑर्डर कर लिया था। 2020 में ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी।

देखा टॉपर्स का वीडियो

सुलोचना ने बताया, तैयारी के दौरान ही मैंने यूट्यूब के माध्यम से टॉपर्स की वीडियो को देखना शुरू किया। जिसमें मैंने IAS कनिष्क कटारिया की वीडियो देखी। उन्होंने बहुत अच्छे से यूपीएससी परीक्षा के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैंने वो सब फॉलो किया। इसी के साथ ही जब भी मैं कोई नए सब्जेक्ट की तैयारी करती थी, तो यूट्यूब पर टाइप करती थी। जैसे- 'how to prepare economy for upsc'. फिर वीडियो देखकर अपनी प्लानिंग करती थी।

बता दें, सुलोचना ने कक्षा 12वीं के बाद NEET की परीक्षा दी थी, जिसे उन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन किसी MBBS कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था, क्योंकि वह शुरू से UPSC क्लियर करना चाहती थी।

ये थी सुलोचना की स्ट्रैटजी

- सुलोचना ने बताया, सबसे पहले तो टॉपर्स की वीडियो देखी, जिसमें मैंने टॉपर्स की ओर से बताए गए 'do and don'ts' को भी फॉलो किया।

- न्यूज पेपर को पढ़ते समय मैं सोचती थी कि, किस न्यूज के कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उनका आंसर लिखती थी।