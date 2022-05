ऑनलाइन क्लास को लेकर दुविधा में यूक्रेन से लौटे छात्र, जानिए क्यों?

Students returned from Ukraine : यूक्रेन में एमबीबीएस करने वाले जिन छात्रों ने फीस जमा नहीं की है उनकी ऑनलाइन पढ़ाई यूक्रेन के मेडिकल कालेज ने बंद कर दी है। यूक्रेन से आए छात्र इसे लेकर दुविधा में हैं

इस खबर को सुनें