बिहार में फार्मासिस्ट के 1311 पदों पर भर्तियां, जानें आवेदन से जुड़ी शर्तें

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने फार्मासिस्ट के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 1311 पदों पर नियुक्तियां होंगी। ये सभी पद बिहार के विभिन्न अस्पतालों में स्थायी आधार पर भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

फार्मासिस्ट, कुल पद : 1311

(श्रेणियों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अनारक्षित, पद : 576

एससी, पद : 284

एसटी, पद : 20

एमबीसी, पद : 244

डब्ल्यूबीसी, पद : 56

ईडब्ल्यूएस, पद : 131

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास हो।

- इसके साथ ही फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स किया हो।

- उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन बिहार फार्मेसी काउंसिल में होना अनिवार्य है।

- बीफार्मा अथवा एमफार्मा डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वेतन : 30,000 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 21 और अधिकतम 37 वर्ष। इसकी गणना एक अगस्त 2019 के आधार पर होगी।

- पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) के लिए आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष।

- अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला) उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 42 वर्ष।

- दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु सीमा में दस वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

आवेदन शुल्क :

- अनारक्षित और अन्य राज्यों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

- बिहार के एससी/एसटी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये।

- अनारक्षित और अन्य राज्यों अथवा बिहार की सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये।

- दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को भी आवेदन के लिए 250 रुपये शुल्क चुकाना होगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार कर किया जाएगा।

- मेधा सूची में दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

काउंसिलिंग के समय ये दस्तावेज ले जाएं :

- मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र

- इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र

- फार्मेसी डिप्लोमा/बीफार्मा/एमफार्मा प्रमाण पत्र/अंक पत्र

- बिहार फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

- स्थायी निवास प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया :

- वेबसाइट (www.statehealthsocietybihar.org) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर बाईं ओर Notice: Advt. No. SHSB-07/2019: Online application invited for the Pharmacist on Contractual Basis under NHM लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही एक और वेबपेज खुलेगा। यहां पर Important Notice against Advt. No. SHSB-07/2019:-Download लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़कर अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब आवेदन करने के लिए पिछले वेबपेज पर आएं। यहां पर नोटिफिकेशन लिंक के नीचे For ONLINE APPLY against Advt. No. SHSB-07/2019:- CLICK HERE लिंक दिया गया है।

- इस पर क्लिक करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर सबसे पहले दाईं ओर दिख रहे रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- अब रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां पर मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़कर भरे और सबसे नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।

- इसके बाद डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक मार्क करते हुए सब्मिट एंड कंटीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब प्राप्त एप्लीकेशन नंबर और दर्ज की गई जन्मतिथि के जरिए लॉगइन करके आवेदन पत्र खोलें।

- इसके बाद दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। साथ ही अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

- आवेदन शुल्क भुगतान के बिना आवेदन प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जाएगा। अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 21 नवंबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.statehealthsocietybihar.org

ई-मेल : recruitment4shsb@gmail.com