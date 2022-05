SSC: 20 और 21 जून को होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड स्किल टेस्ट, पढ़ें ये 7 जरूरी बातें

SSC Steno Grade C and D 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कहा है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C' और 'D' परीक्षा, 2020 का स्किल टेस्ट या स्टेनो परीक्षा 20 और 21 जून, 2022 को आयोजित की जाएगी। आयोग ने कहा है कि परीक्षा की तारीखें COVID-19 स्थिति के कारण बदल भी सकती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे वह जरूरी डिटेल्स पढ़ लें।

बता दें, एसएससी वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर में स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए एक डेमो लिंक अपलोड किया गया है।

बता दें, स्टेनोग्राफसर ग्रेड 'C' के पद के लिए स्किल टेस्ट में बैठने के लिए कुल 3608 उम्मीदवार और स्टेनोग्राफर ग्रेड 'D' के पद के लिए 13,445 उम्मीदवार चुने गए हैं।

बता दें, स्टेनोग्राफर CBT परीक्षा का परिणाम 21 जनवरी को घोषित किया गया था।

SSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की तारीखों के साथ, आयोग ने उम्मीदवारों के लिए कुछ निर्देश प्रकाशित किए हैं। यहां जानें विस्तार से।

1- स्किल टेस्ट के बाद उम्मीदवार टाइप किए गए टेक्स्ट का प्रिंटआउट नहीं ले सकते हैं।

2- अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्शन (टाइपिंग) के लिए उम्मीदवारों को अपने कीबोर्ड लेआउट ऑप्शन में अंग्रेजी (US) को चुनना होगा।

3- हिंदी ट्रांसक्रिप्शन (टाइपिंग) के लिए उम्मीदवारों को अपने कीबोर्ड लेआउट ऑप्शन में हिंदी इंस्क्रिप्ट / हिंदी कृतिदेव / हिंदी रेमिंगटन CBI / हिंदी रेमिंगटन GAIL को चुनना होगा।

4- दृष्टि विकलांग उम्मीदवार जो अपना ब्रेल टाइपराइटर लाएंगे, उन्हें अन्य उम्मीदवारों को किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाने के लिए एक अलग सीट आवंटित की जाएगी।



5- आयोग परीक्षा के लिए कंप्यूटर, कीबोर्ड और शॉर्टहैंड नोटबुक उपलब्ध कराएगा। किसी भी उम्मीदवार को अपना की बोर्ड लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6- परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए अपना स्वयं का पेन/पेंसिल/शार्पनर/इरेज़र लाना होगा।

7- योग्य उम्मीदवारों को प्रतिपूरक समय केवल ट्रांसक्रिप्शन (टाइपिंग) के दौरान अनुमत होगा। शॉर्टहैंड डिक्टेशन के दौरान कोई प्रतिपूरक (compensatory) समय नहीं होगा।