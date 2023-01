SSC: स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C और 'D' परीक्षा 2022 के लिए फाइनल आंसर की हुई जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

SSC Stenographer answer key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा 2022 के लिए फाइनल आंसर की जारी कर दी है।

एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा, 2022 के (पेपर- I) का परिणाम 9 जनवरी 2023 को जारी किया था। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वह आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है, “उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके संबंधित प्रश्न पत्र के साथ अपनी फाइनल आंसर की का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए 27 जनवरी, 2023 से 10 फरवरी, 2023 तक शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगी"

SSC Stenographer Grade C, D Answer Key 2022- Direct Link

बता दें, कर्मचारी चयन आयोग ने 17 नवंबर, 2022 से 18 नवंबर, 2023 तक परीक्षा आयोजित की थी। इसके परिणाम 9 जनवरी, 2023 को जारी किए गए थे और अब सीबीटी परीक्षा में बैठने वालों के लिए फाइनल आंसर की और प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं। बता दें, यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए 27 जनवरी, 2023 से 10 फरवरी, 2023 तक शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगी।

SSC Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’: ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर की

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर “Uploading of Final Answer Key(s) alongwith Question Paper(s) of Computer Based Examination (Paper-I) of Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’ Examination 2022” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- फाइनल आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

उम्मीदवार ध्यान दें कि परिणाम कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए घोषित किए गए थे और जो योग्य होंगे वे स्किल परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे।