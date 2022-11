SSC Steno Answer Key 2022: जारी हुई आंसर की, 28 नवंबर से पहले दर्ज करें ऑब्जेक्शन

ऐप पर पढ़ें

SSC Steno Answer Key 2022: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने स्टेनोग्राफर के पद के लिए 17 और 18 नवंबर 2022 को आयोजित परीक्षा की आंसर की और आंसर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

अगप कोई उम्मीदवार आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज करना चाहते हैं तो वह 24 नवंबर 2022 को शाम 05:00 बजे से 28 नवंबर 2022 शाम 05:00 बजे तक ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। प्रति प्रश्न/उत्तर पर ऑब्जेक्शन करने के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

SSC Steno Answer Key Download Link

SSC Steno Answer Key 2022: ऐसे करना है डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर ‘ Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’ Examination, 2022 (Paper-I): Uploading of Tentative Answer Key(s) along with Candidates' Response Sheet(s)’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- एसएससी स्टेनो आंसर की की पीडीएफ डाउनलोड करें।

स्टेप 4- अगर किसी उत्तर/प्रश्न के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज करना चाहते हैं तो ‘Link for Candidate’s Response Sheet' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- आगे बढ़ने के लिए परीक्षा का नाम चुनें।

स्टेप 6- अपना 'रोल नंबर' और 'पासवर्ड' प्रदान करें।

स्टेप 7- एसएससी स्टेनो आंसर की डाउनलोड करें।

स्टेप 8- ऑब्जेक्शन सबमिट करें।