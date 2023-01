SSC SR GD Constable: यहां देखें एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक, 10 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा

ऐप पर पढ़ें

SSC SR GD Constable Admit Card 2022-2023: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC), दक्षिणी क्षेत्र ने 5 जनवरी को जीडी कांस्टेबल पदों के लिए पेपर 1 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 10 जनवरी से 13 जनवरी तक आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। जो छात्र परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट sscsr.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC SR GD Constable Admit Card- Download Link

SSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), NIA, SSF में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) की भर्ती के लिए कुल 45284 रिक्तियों को नोटिफाई किया था।

ऐसा होगा परीक्षा का पैटर्न

परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलीमेंट्री मैथमैटिक्स और अंग्रेजी/हिंदी पर 80 प्रश्न होंगे। परीक्षा कुल 160 अंकों की होगी। प्रत्येक सेक्शन में 20 प्रश्न, 40 अंकों के लिए पूछे जाएंगे।

SSC SR GD Constable Admit Card 2022-2023: इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sscsr.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- "SSC SR GD Constable Admit Card" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- ‘Download e-admission Certificate’ given against ‘Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination, 2022’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे आवेदन संख्या और जन्म तिथि और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।