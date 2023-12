ऐप पर पढ़ें

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पद के लिए कंप्यूटर नॉलेज/स्किल परीक्षा के लिए आंसर की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के पद के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से आंसक की देख सकते हैं।

आंसर की जारी करने का मकसद है कि उम्मीदवार परीक्षा के अंकों की गणना कर सकें और अगर वह अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

बता दें, आयोग ने ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अनुमति दे दी है। उम्मीदवार आज से यानी 2 दिसंबर से 3 दिसंबर शाम 6 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। बता दें, 3 दिसंबर शाम 6 बजे के बाद किसी भी ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

SSC Answer key 2023: Direct Link

प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज के कुछ समय बाद आयोग फाइनल आंसर की जारी करेगा। जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। हालांकि आयोग की ओर से वर्तमान में रिजल्ट से जुड़ी कोई तारीख जारी नहीं की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह रिजल्ट से जुड़ी जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

SSC Answer key 2023: इन स्टेप्स को माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की

स्टेप 1- सबसे पहले उम्मीदवारों का आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- फिर होम पेज पर “Uploading of Tentative Answer Key of Computer Knowledge Test w.r.to Post of Data Processing Assistant, Post Code ER10518 advertised in Phase VI/2018/Selection Posts” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब एक नया पेज खुलेगा।

स्टेप 4- अब " answer key link" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- आंसर की डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।