SSC CPO 2022: फाइनल आंसर की हुई जारी, ssc.nic.in पर देखें डायरेक्ट लिंक

SSC CPO final answer key 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (पेपर- I) परीक्षा 2022 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वह आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से डायरेक्ट आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 6.01.2023 शाम 4 बजे से से 21.01.2023 शाम 4 बजे तक आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CPO Final Answer Key- Direct Link

SSC CPO Final Answer Key 2022: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डाउनलोड करें आंसर की

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर ‘Uploading of Final Answer Key(s) along with Candidates' Response Sheet(s): Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination (Paper-I), 2022’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।

स्टेप 4- आंसर की आपके सामने होगी।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

SSC CPO परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। प्रोविजनल आंसर की 16 नवंबर 2022 को प्रकाशित की गई थी। एसएससी सीपीओ परिणाम 27 नवंबर 2022 को घोषित किया गया था। एसएससी सीपीओ परिणाम 2022 के आधार पर, कुल 68,364 उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) / फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET)के लिए किया गया था। कुल चयनित उम्मीदवारों में 63,945 पुरुष और 4,419 महिला उम्मीदवार हैं।

आपको बता दें कि एसआई के 4300 पदों के लिए उम्मीदवारों से अगस्त 2022 में आवेदन लिए गए थे। दिल्ली पुलिस में एसआई पुरुष की 228 और महिला की 112 जबकि सीएपीएफ में 3960 पद पर भर्ती निकाली थी। जिसमें सीआरपीएफ में 3112 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे।