SSC : कर्मचारी चयन आयोग के नई दिल्ली मुख्यालय में निकली भर्ती, हर माह मिलेंगे 30 हजार रुपये

कर्मचारी चयन आयोग ने अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के लिए युवा आईटी प्रोफेशनल्स से आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती कॉन्टेक्ट आधार पर की जाएगी। कॉन्ट्रेक्ट एक साल का होगा। जिन युवाओं ने बीई, बीटेक, बीसीए कर रखा है, वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स को वाहन भत्ता, महंगाई भत्ता, आवासीय, टेलीफोन, परिवहन सुविधा, आवासीय आवास, सीजीएचएस, मेडिकल अलोवेंस आदि जैसे किसी भी भत्ते के हकदार नहीं होंगे। अगर कॉन्ट्रेक्ट एक साल से आगे बढ़ता है तो सैलरी 50 फीसदी बढ़ेगी।

योग्यता

कम से कम 60 फीसदी मार्क्स के साथ बीई/बीटेक/ बीसीए । प्रोग्रामिंग/नेटवर्किंग, / आईटी / कंप्यूटर की जानकारी हो।

सैलरी - 30 हजार रुपये प्रति माह।

अधिकतम आयु सीमा - 32 वर्ष।

कैसे करें आवेदन

अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसे वह डाक से भी भी सकते हैं या फिर sschq.e1@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। अगर डाक से भेज रहे हैं तो इस पते पर भेजें -

Under Secretary (Establishment-I), Staff Selection Commission, Room No. 712, Block No.12, CGO Complex, Lodhi

Road, New Delhi-110 003,

आवेदन 27 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए।

नोटिफिकेशन व आवेदन यहां देखें

चयनित अभ्ययर्थियों को करने होंगे ये काम

- आधिकारिक कम्युनिकेशन हैंडल करना है।

- डाटा एंट्री। वेरिफिकेशन, डाटा वेलिडेशन।

- एमएस ऑफिस पर काम।

- डॉक्यूमेंट, लेटर, टेबल, पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन , तैयार करना। कंप्यूटर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग।

- डेटा फाइल्स का बैकअप लेना।

- अन्य काम जो भी दिया जाए।