SSC Recruitment 2022: एसएससी ने 7301 पदों पर निकाली भर्ती, 30 अप्रैल है आवेदन की अंतिम तिथि

एमटीएस हवलदार भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। अभ्यर्थी ssc. nic. in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) दोनों पदों के लिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं।

इस खबर को सुनें