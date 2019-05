SSC CGL paper leak 2017: सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को दिया रिजल्ट जारी करने का आदेश

एसएससी सीजीएल 2017 परीक्षा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक हटा ली है। शीर्ष अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती को लेकर आयोजित सीजीएल 2017 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी निकाय है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिये परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके अलावा कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक समिति भी गठित की है। ये समिति यह सुझाव देगी कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ आयोजित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

आदेश में कोर्ट ने कहा कि एससी जज जीएस सिंघवी के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय समिति में इंफोसिस के पूर्व चेयमैन नंदन नीलेकणि और वैज्ञानिक विजय भाटकर भी होंगे।

