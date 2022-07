SSC MTS Paper 2 result 2020: इन 5 स्टेप को फॉलो कर डाउनलोड करें रिजल्ट, देखें Direct Link

SSC MTS Paper 2 result 2020: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने मल्टी-टास्किंग (नॉन- टेक्निकल ) स्टाफ एग्जामिनेशन, 2020 के पेपर- II (डिस्क्रिप्टिव) के परिणाम की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं।

SSC MTS पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव प्रकार की परीक्षा 8 मई को आयोजित की गई थी। कुल 44,680 उम्मीदवारों ने SSC MTS पेपर 1 परीक्षा पास की थी और वे डिस्क्रिप्टिव पेपर (पेपर- II) के लिए उपस्थित होने के पात्र थे।

SSC MTS 2020 result- Direct Link

SSC MTS 2020 result- Roll number wise

कुल 9754 उम्मीदवारों ने MTS पेपर 2 परीक्षा पास की है और उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। SSC ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संचालन का कार्यक्रम आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर जल्द ही उपलब्ध होगा।

अर्हता प्राप्त/अयोग्य उम्मीदवारों के पेपर-II के अंक आयोग की वेबसाइट पर 4 अगस्त को उपलब्ध कराए जाएंगे और 24 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे। उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत अंकों की जांच कर सकते हैं।

SSC MTS Paper 2 result 2020: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर आपको "Latest News" दिखाई देगा।

स्टेप 3- अब " Image MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION 2020: Candidates shortlisted for appearing in the Document Verification (509.70 KB)" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब कीबोर्ड पर Ctrl+F के माध्यम से अपना रोल नंबर सर्च करें।

स्टेप 5- अब भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।