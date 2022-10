SSC ने क्षेत्रीय वेबसाइट पर MTS पेपर 2 के एडमिट कार्ड किए जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

SSC MTS Paper 2 Admit Card 2022: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने पश्चिमी क्षेत्र (WR), मध्य प्रदेश क्षेत्र (MPR) और उत्तर पूर्व क्षेत्र (NER) पर क्रमशः sscwr.net, sscmpr.org और sscner.org.in पर एडमिट कार्ड अपलोड किए हैं। एसएससी एमटीएस पेपर 1 परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार लिंक पर क्लिक करके एसएससी एमटीएस 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने देश भर में 06 नवंबर 2022 को एसएससी एमटीएस पेपर 2 निर्धारित किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएससी एमटीएस पेपर 2 एडमिट कार्ड लिंक अन्य क्षेत्रीय वेबसाइट्स जैसे SSC NR, SSC SR, SSC KKR, SSC MPR, SSC ER और SSC CR पर भी नियत समय में जारी किया जाएगा।

SSC WR MTS Paper 2 Download Link

SSC MPR MTS Paper 2 Download Link

SSC NER MTS Paper 2 Download Link

SSC MTS Paper 2 Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sscwr.net पर जाना होगा।

स्टेप 2- 'STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION 2020 (TIER-II-DESCRIPTIVE PAPER) TO BE HELD ON 06/11/2022' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी दर्ज कर सबमिट करें।

स्टेप 4- एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में या संविधान की 8वीं शेड्यूल में शामिल किसी भी भाषा में एक शॉर्ट निबंध/पत्र दिया जाएगा। इस वर्णनात्मक परीक्षा के कुल अंक 50 हैं। परीक्षा 30 मिनट में पूरी होनी चाहिए।SSC मल्टी टास्किंग (नॉन- टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार पॉट्स के लिए उपलब्ध 7301 रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है।