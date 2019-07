SSC MTS Admit Card 2019: एसएससी सेंट्रल रीजन के एमटीएस एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

SSC MTS Admit Card 2019: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने यूपी और बिहार के उम्मीदवारों के लिए एमटीएस सीबीटी-1 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार www.ssc-cr.org पर जाकर अपना SSC Central Region MTS Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। मई माह में एसएसएसी ने नॉन टेक्निकल एमटीएस पदों पर 10000 से ज्यादा भर्तियां निकाली थीं। एसएससी ने एमटीएस उम्मीदवारों से कहा है कि वह अपना एडमिट कार्ड बार-बार डाउनलोड न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एसएससी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ब्लॉक कर सकता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 02 अगस्त 2019 से शुरू होंगे और 22 अगस्त तक चलेंगे। इस साल 25 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने SSC MTS परीक्षा के लिए आवेदन किया था।

Download SSC MTS admit card 2019 Direct Link

गौरतलब है कि मई माह में एसएससी नॉन टेक्निकल जैसे चपरासी, सफाईवाला, जूनियर गेटेटनर ऑपरेटर, चौकीदार आदि के तहत विभिन्न पदों के लिए लगभग 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई थी। यह पद केन्द्र सरकार के आधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए भरे जाएंगे। बता दें कि यह भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी जबकि दूसरे चरण में ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन होगा।

पेपर 1 ऑब्जेक्टिव सवालों का होगा। इसमें 300 सवाल होंगे। इसे दो घंटे में हल करना होगा। इस परीक्षा का पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा। इस पेपर में परीक्षार्थियों को शॉर्ट एस्से 30 मिनट में लिखना होगा। यह 50 अंकों का होगा। इस विषय में अधिक जानकारी ssc.nic.in से मिल सकती है।

एसएससी एमटीएस 2019 के दूसरे चरण की प्रक्रिया 17 नवंबर, 2019 को होगी।

SSC MTS admit card 2019: यूं करें डाउनलोड

- ssc.nic.in या अपने रीजनल की वेबसाइट www.ssc-cr.org पर जाएं।

- ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION 2019 TO BE HELD FROM 02/08/2019 TO 22/08/2019’ के लिंक पर क्लिक करें।

- उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर या नाम और जन्मतिथि के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।