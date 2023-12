SSC MTS 2023: कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस व हवलदार भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की व मार्क्स जारी

ऐप पर पढ़ें

SSC MTS 2023: कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन-टेक्निकल) और हवलदार भर्ती परीक्षा 2023 की अंतिम उत्तरकुंजी शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के जरिए पांच जनवरी की शाम चार बजे तक अंतिम उत्तरकुंजी के साथ-साथ संबंधित प्रश्न पत्र और स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं। आयोग ने 18 दिसंबर को अंतिम परिणाम घोषित किया था। एसएससी एमटीएस व हवलदार परीक्षा की फाइनल आंसर की 22 दिसंबर से 5 जनवरी 2024 तक अपलोड रहेंगी। यानी 5 जनवरी तक अभ्यर्थी अपनी फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे।

एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नॉन क्वॉलीफाइड अभ्यर्थियों की मार्क्स भी आयोग की वेबसाइट https://ssc.nic.in पर 27 दिसंबर 2023 को घोषित कर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने मार्क्स 10 जनवरी 2024 तक चेक कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपने मार्क्स यूजरनेम या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगइन करने के बाद Result/Marks टैब पर क्लिक करके चेक कर सकेंगे।

ऐसे चेक करें एसएसी एमटीएस 2023 की फाइनल आंसर की:

एसएससी एमटीएस और हवलदार (CBIC & CBN) परीक्षा की फाइनल आंसर की के लिए आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक “Multi Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2023: Uploading of Final Answer Keys alongwith Question Paper(s) and Marks” पर क्लिक करें।

- नोटिस पीडीएफ के अंत में दिख रहे लिंक पर क्लिक करें।

- लॉगइन करने के बाद फाइनल आंसर की डाउनलोड करें।



एमटीएस हवलदार के पदों के लिए पहले चरण की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा एक से 14 सितंबर 2023 तक हुई थी। एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए करीब 26 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एसएससी एमटीएस हवलदार के 1788 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हुई थी। एमटीएस के 1186 पद थे और हवलदार के 396, एमटीएस के लिए 1392 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया है। इसमें 147 ईडब्ल्यूएस, 126 एससी, 69 एसटी, 357 ओबीसी, 693 जनरल कैटेगरी के हैं। हवलदार पद के लिए कुल 394 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। इसमें 38 ईडब्ल्यूएस, 58 एससी, 41 एसटी, 86 ओबीसी, 171 जनरल कैटेगरी के हैं।