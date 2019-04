SSC JHT paper 1 के मार्क्स ssc.nic.in पर जारी, इन 4 स्टेप से कर सकते हैं चेक

Staff Selection Commission (SSC) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 2018 के पेपर 1 के मार्क्स अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जारी कर दिए हैं। SSC JHT पेपर 1 के नतीजे सोमवार को अपलोड किए गए थे। इस परीक्षा का परिणाम 22 मार्च 2019 को जारी किया गया था।

सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपने अंक वेबसाइट पर 15 अप्रैल 2019 से 14 मई 2019 के बीच एक माह की अवधि में चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें SSC की वेबसाइट पर दिए लिंक क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप रेजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड पासवर्ड की मदद से लॉग इन कर सकते हैं।

लॉग इन करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड पर दिए result/marks के लिंक को क्लिक करना होगा।

SSC JHT, SHT, JT,HPE results 2018 इन 4 स्टेप से करें चेक

1. SSC की आधिकरिक वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाएं

2. यहां आपको Marks of Paper-I of Junior Hindi Translator, Junior Translator, Senior Hindi Translator and Hindi Pradhyapak Examination 2018- Click here लिंक पर क्लिक करना होगा

3. यहां अपने user name और password से लॉगइन करें।

4. लॉगइन करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड पर result/marks के लिंक को क्लिक करें।

