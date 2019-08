SSC JE Recruitment 2019: पढ़ें एसएससी जेई भर्ती की 10 खास बातें

SSC JE Recruitment 2019: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर इंजीनियर (ग्रुप-‘बी’) के पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां पांच इंजीनियरिंग विषयों और आठ विभागों के लिए की जाएंगी। पदों की संख्या घोषित नहीं की गई है। योग्य अभ्यर्थियों का चयन जूनियर इंजीनियर परीक्षा-2019 के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 12 सितंबर 2019 है। आवेदन से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आगे पढ़ें :-

1. पद का नाम और विभाग

जूनियर इंजीनियर, पद संख्या : तय नहीं।

(विभाग और विषय के अनुसार रिक्तियां और योग्यताएं)

विभाग : सेंट्रल वाटर कमिशन

- जूनियर इंजीनियर (सिविल)

- जूनियर इंजीनियर (मेकेनिकल)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा हो।

अधिकतम आयु : 32 वर्ष।

----------------------------

विभाग : केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)

- जूनियर इंजीनियर (सिविल)

- जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो।

अधिकतम आयु : 32 वर्ष।

-----------------------------------

विभाग : मिलिट्री इंजीनियर्स सर्विसेज (एमईएस)

- जूनियर इंजीनियर (सिविल)

योग्यता : सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा हो। इसके साथ ही सिविल इंजीनियरिंग के काम की योजना बनाने, निष्पादन और रखरखाव के काम में दो साल का अनुभव हो।

- जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल)

योग्यता : इलेक्ट्रिकल/ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- इलेक्ट्रिकल/ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा हो। साथ ही इलेक्ट्रिकल/ मेकेनिकल इंजीनियरिंग के कामों की योजना बनाने, निष्पादन और रखरखाव में दो साल का अनुभव प्राप्त हो।

अधिकतम आयु (उपरोक्त दो पद) : 30 साल।

-------------------------------------

विभाग : फरक्का बैराज प्रोजेक्ट

- जूनियर इंजीनियर (सिविल)

- जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

- जूनियर इंजीनियर (मेकेनिकल)

योग्यता : सिविल/इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

अधिकतम आयु : 30 साल।

----------------------------------

विभाग : बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन

- जूनियर इंजीनियर (सिविल)

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हो या तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो।

अनुभव : डिप्लोमा होने पर पद से संबंधित कार्यक्षेत्र में दो साल का कार्यानुभव हो।

- जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल)

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हो या तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो।

अनुभव : डिप्लोमा होने पर पद से संबंधित कार्यक्षेत्र में दो साल का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 30 साल।

--------------------------

विभाग : सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन

- जूनियर इंजीनियर (सिविल)

- जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो।

अधिकतम आयु : 30 साल।

------------------------------------

विभाग : डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (नेवल)

- जूनियर इंजीनियर (नेवल क्वालिटी एश्योरेंस -मेकेनिकल)

योग्यता : मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। या

- मेकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा हो। साथ ही संबंधित क्षेत्र में दो साल का अनुभव प्राप्त हो।

- जूनियर इंजीनियर (नेवल क्वालिटी एश्योरेंस-इलेक्ट्रिकल)

योग्यता : इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त हो।

- डिप्लोमा होने पर अभ्यर्थी को क्वालिटी एश्योरेंस/ क्वालिटी कंट्रोल/ प्रोडक्शन/ स्विच गियर्स, केबल, कन्वटर्स, लाइट और लाइट फिटिंग मोटर, जेनरेटर, ड्राइव एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स/ रडार/ रेडियो/ टेलीकम्यूनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड/ इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेलिडेशन, नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम्स आदि में दो साल का अनुभव प्राप्त हो।

अधिकतम आयु (उपरोक्त दो पद) : 30 साल।

----------------------------

विभाग : नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन

- जूनियर इंजीनियर (सिविल)

- जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)

- जूनियर इंजीनियर (मेकेनिकल)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो।

अधिकतम आयु (उपरोक्त दो पद) : 30 साल।



2. वेतनमान (सभी पद) : 35,400 से 1,12,400 रुपये।

जरूरी नियम

- आयुसीमा और शैक्षणिक योग्यता का आकलन 01 जनवरी 2019 के आधार पर किया जाएगा।

- अधिकतम आयुसीमा में एससी/एसटी वर्ग को पांच साल, ओबीसी वर्ग को तीन साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी।

- परीक्षा केंद्र का चुनाव सावधानीपूर्वक करें। बाद में इसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

3. चयन प्रक्रिया

- कंप्यूटर बेस्ट एग्जामिनेशन (पेपर-1) और लिखित परीक्षा (पेपर-2) के माध्यम से योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे।

- पेपर-1 में सफल रहे अभ्यर्थी को ही पेपर-2 के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट पेपर-1 और पेपर-2 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

4. कंप्यूटर बेस्ट एग्जामिनेशन का प्रारूप

- यह परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। इसके तीन भाग होंगे।

- पहले भाग में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 अंक, दूसरे भाग में जनरल अवेयरनेस से 50 अंक के प्रश्न होंगे।

- तीसरे भाग में 100 प्रश्न होंगे। यह भाग पार्ट-‘ए’, पार्ट-‘बी’ और पार्ट-‘सी’ में बंटा होगा। पार्ट-‘ए’ में जनरल इंजीनियरिंग (सिविल एंड स्ट्रक्चरल), पार्ट-‘बी’ में जनरल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) और पार्ट-‘सी’ में जनरल इंजीनियरिंग (मेकेनिकल) से प्रश्न पूछे जाएंगे।

- अभ्यर्थियों को तीसरे भाग से केवल एक पार्ट के सभी प्रश्नों को हल करना होगा।

- परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी।

- इस पेपर को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को दो घंटे का समय मिलेगा।



5. लिखित परीक्षा का प्रारूप

- यह परीक्षा कुल 300 अंकों के लिए होगा। इसमें इंजीनियरिंग विषय से प्रश्न रहेंगे।

- इसमें पेपर के तीन भाग होंगे। पार्ट-‘ए’ में जनरल इंजीनियरिंग (सिविल एंड स्ट्रक्चरल), पार्ट-‘बी’ में जनरल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) और पार्ट-‘सी’ में जनरल इंजीनियरिंग (मेकेनिकल) से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को किसी एक पार्ट के सभी प्रश्नों को हल करना होगा।

- पेपर-2 के प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में स्लाइड रूल, कैलकुलेटर,लॉगरिथ्म टेबल एंड स्टीम टेबल लेकर जा सकते हैं।

- परीक्षा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

6. आवेदन शुल्क

- 100 रुपये अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। इसका भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा में चालान या नेट बैंकिंग या क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

- भुगतान का विकल्प ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान वेबसाइट से प्राप्त होगा।

- एससी/ एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना है।

7. यहां देखें नोटिफिकेशन

- इसके लिए वेबसाइट(www.ssc.nic.in) पर जाएं। होमपेज पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में दिखाई दे रहे लिंक Notice of Examination for Junior Engineer (Civil, Mechanical, Electrical and Quantity Surveying & Contracts) Examination 2019 पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

8. आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट के होमपेज पर वापस आएं। दाईं ओर लॉगइन सेक्शन दिखाई देगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए रजिस्टर नाऊ लिंक पर क्लिक करें।

- इससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसे चार चरणों में भरना होगा। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य जानकारियां दर्ज करें। इसके अलावा अपना पता दर्ज करें।

- साथ ही यहां अपना 20 से 50 केबी साइज का फोटो और 10 से 20 केबी साइज के सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।

- रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर की जानकारी देनी है। यदि आधार नंबर नहीं है तो बाएं अंगूठे का निशान लेकर उसे जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करना होगा। अंगूठे के निशान की फाइल का आकार 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए।

- सभी जानकारियों को जांचने के बाद फाइनल सब्मिट का बटन दबाएं। इससे रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा।

- अब पिछले वेबपेज पर वापस आएं और यूजर नेम और और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें। इससे आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- फॉर्म में परीक्षा केंद्र के विकल्प, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी जानकारियां सावधानी पूर्वक भरें। फिर निर्देशानुसार आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए चालान जेनरेट करें। इसका प्रिंट निकाल लें।

- इसके बाद ‘आई एग्री’ बटन पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। अब वेब पेज पर वापस आएं और प्रिंटआउट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। ऐसा करने से नया वेबपेज खुल जाएगा।

- नए वेब पेज में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर सब्मिट का बटन दबाएं। ऐसा करने से भरा हुआ आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें। साथ ही प्रिंट निकाल कर सुरक्षिर रख लें।

9. एसएससी के सेंटर

कानपुर, लखनऊ, भागलपुर और पटना के लिए

रीजनल डायरेक्टर (सेंट्रल रीजन)

स्टाफ सलेक्शन कमिशन, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग

सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज-211001, उत्तर प्रदेश

वेबसाइट : www.ssc-cr.org

दिल्ली और देहरादून के लिए

रीजनल डायरेक्टर (नॉर्दन रीजन), स्टाफ सलेक्शन कमिशन,

ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

वेबसाइट : www.sscnr.net.in



10. महत्वपूर्ण तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 12 सितंबर 2019 (शाम पांच बजे तक)

- ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 14 सितंबर 2019 (शाम पांच बजे तक)

- एसबीआई चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि : 14 सितंबर 2019 (शाम पांच बजे तक)

- चालान से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 16 सितंबर 2019 (शाम पांच बजे तक)

Download SSC JE 2019 Notification PDF

इन विभागों के लिए की जाएंगी नियुक्तियां

- सेंट्रल वाटर कमीशन

- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)

- डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट

-मिलिट्री इंजीनियर्स सर्विसेज

-फरक्का बैराज (प्रोजेक्ट)

-सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन

- डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (नेवल)