SSC JE 2023 Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के मार्क्स व फाइनल आंसर की जारी किए

SSC JE 2023 Anwswer Key : कर्मचारी चयन आयोग ने फाइनल आंसर की के साथ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने एसएससी जेई 2023 परीक्षा में भाग लिया हो वे आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपनी मार्क्स व फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं।

कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2023 (सिविल, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल) के नतीजे 5 जनवरी 2024 को घोषित किए थे। आयोग ने कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में उच्च स्तर की पारदर्शिता बरतने और उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए अब फाइनल आंसर की व रिस्पॉन्स शीट जारी की जा रही है। एसएससी जेई परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 18 जनवरी से 01 फरवरी 2024 को शाम 5 बजे तक अपनी रिस्पॉन्स शीट और फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

Direct link to check SSC JE 2023 final answer key

आयोग ने कहा है कि एसएससी जेई 2023 परीक्षा में सफल या असफल होने वाले अभ्यर्थियों के मार्क्स भी आयोग की वेबसाइट पर उलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थी कैंडिडेट्स डैशबोर्ड पर लॉगइन करके अपने मार्क्स व फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं।

एसएससी जेई 2023 फाइनल आंसर की ऐसे चेक करें:

- आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रहे लिंक “Junior Engineer (Civil, Mechanical & Electrical) Examination, 2023: Uploading of Candidates’ Response Sheets along with Final Answer Keys and Marks” पर क्लिक करें।

- अब नया पेज ओपन होगा।

- फाइनल आंसर की के लिंक पर क्लिक करें।

- लॉगइन करें और फाइनल आंसर की मार्क्स चेक करें।

- भविष्य की जरूरत के लिए आंसर की व मार्क्स की प्रिंटआउट भी लेकर रख सकते हैं।