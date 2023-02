SSC GD Answer Key 2023: टेंटेटिव आंसर की जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

SSC GD Constable 2023: एसएससी जीडी आंसर की कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। एसएससी जीडी टेंटेटिव आंसर के साथ, छात्र अपनी एसएससी जीडी रिस्पांस शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।

कांस्टेबल (जीडी) और राइफलमैन (जीडी) के पद के लिए सभी क्षेत्रों के लिए एसएससी जीडी आंसर की पीडीएफ एसएससी की वेबसाइट यानी ssc.nic.in पर अपलोड की गई है।

SSC GD कांस्टेबल आंसर की 2023: 25 फरवरी से पहले दर्ज करें ऑब्जेक्शन

जिन उम्मीदवारों को आधिकारिक आंसर की के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन है, वे ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकते हैं। एसएससी ऑब्जेक्शन लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल आंसर की 18 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक उपलब्ध है। ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न के लिए 100 रुपये देने होंगे।

SSC GD Constable Answer Key- Direct Link

SSC GD Constable Answer Key Notice- Direct Link

SSC GD Answer Key 2022: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की।

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- 'Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates' Response Sheets- Constable (GD) in CAPF, SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles and Sepoy in NCB Examination 2022' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- एसएससी जीडी आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करें।

स्टेप 4- आप चाहें तो ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

आयोग अपनी वेबसाइट पर एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों का परिणाम जारी करेगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बता दें, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट पीडीएफ मार्च या अप्रैल 2023 के महीने में आने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

इस दिन हुई थी परीक्षा

एसएससी जीडी 2022-23 कांस्टेबल परीक्षा 10 जनवरी से 14 फरवरी, 2023 तक आयोजित की गई थी। लगभग 52,20,335 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था और, लगभग 30,41,284 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा असम राइफल्स में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफएस), एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन (जीडी) में भर्ती के लिए आयोजित की जाती है।

एसएससी जीडी 2022 कांस्टेबल परीक्षा कुल 45284 पदों के लिए आयोजित की गई है, जिसमें से 40274 रिक्तियां पुरुष कांस्टेबलों के लिए और 4835 रिक्तियां महिला कांस्टेबलों के लिए हैं।

बता दें, SSC GD परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) परीक्षा में पास होंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PST) के बुलाया जाएगा। जिसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राउंड होगा।