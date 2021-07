SSC GD Constable Recruitment Notification 2021 : एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) में कांस्टेबल के 25271 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 2 सितंबर और चालान से फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 7 सितंबर है।

यहां जानें भर्ती से जुड़ी 10 खास बातें

1. वैकेंसी डिटेल

कुल 25271 वैकेंसी में पुरुष कांस्टेबल के 22424 और महिला कांस्टेबल के 2847 पद हैं। बीएसएफ में 7545, सीआईएसएफ में 8464, एसएसबी में 3806, आईटीबीपी में 1431, एआर में 3785 और एसएसएफ में 240 वैकेंसी है। सीआरपीएफ और एनआईए में कोई वैकेंसी नहीं है।

2. शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास।

3. आयु संबंधी योग्यता

18 वर्ष से 23 वर्ष । आयु की गणना 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। यानी वही उम्मीदवार आवदेन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद न हुआ हो। एससी, एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

4. शारीरिक योग्यता संबंधी नियम

लंबाई

पुरुष उम्मीदवार - 170 सेमी.

महिला उम्मीदवार - 157 सेमी.

सीना

पुरुष उम्मीदवार - 80 सेमी. (फुलाकर - 85 सेमी

5. चयन - सबसे पहले लिखित परीक्षा (कंप्यूटर बेस्ड) होगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मापतौल परीक्षा (पीएसटी) के बुलाया जाएगा। अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।

एनसीसी सी सर्किफिकेट वालों को 5 मार्क्स, एनसीसी बी सर्किफिकेट वालों को 3 और एनसीसी ए सर्किफिकेट धारकों को 2 मार्क्स दिए जाएंगे।

कुल वकैंसी के 12 गुना उम्मीदवारों को PET/ PST को लिए बुलाया जाएगा।

लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग, जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरनेस, इलिमेंट्री मैथ्स व इंग्लिश/हिन्दी विषय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों सेक्शन से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सेक्शन 25-25 मार्क्स के होंगे। पेपर की अवधि 90 मिनट होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा

पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके अलावा साढ़े 6 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ भी लगानी होगी।

महिला उम्मीदवारों को 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इसके अलावा साढ़े 8 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ भी लगानी होगी।

6. वेतनमान - पेय लेवल -3 (21700-69100 रुपये)

7. आवेदन प्रक्रिया

- ssc.nic.in पर जाएं।

- अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। अगर नए यूजर हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कराएं।

- कांस्टेबल जीडी के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद Constables (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021 के दाहिने तरफ दिए गए Apply पर क्लिक करें।

- अपनी डिटेल्स भरकर एप्लाई करें।

- उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म में अपना एग्जाम सेंटर का चुनाव सोच समझ कर करें। तीन सेंटर चुनने के विकल्प मिलेंगे। उनका चुनाव वरीयता के आधार पर करें।

- बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ में वरीयता देनी होगी। आपके इनमें से किसमें जाना चाहेंगे, इसे वरीयता के क्रम में चुनना होगा।

8. फोटो नियम

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उम्मीदवार का स्कैन किया हुआ फोटो 3 माह से ज्यादा पुराना न हो। फोटो JPEG फॉर्मेट में हो और उसका साइज 20 KB to 50 KB के बीच हो। फोटो पर वह डेट भी होनी चाहिए जिस दिन वह ली गई हो। फोटो की चौड़ाई 3.5 सेमी और लंबाई 4.5 सेमी हो।

SSC GD Constable Notification 2021 - पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करें।

9. महत्वपूर्ण तिथियां व फीस

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि - 17 जुलाई

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 31 अगस्त (रात 11.30 बजे)

ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि - 2 सितंबर (रात 11.30 बजे)

ऑफलाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि - 4 सितंबर (रात 11.30 बजे)

चालान के जरिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि - 7 सितंबर

टियर - 1 परीक्षा (सीबीटी) की तिथि - बाद में सूचित किया जाएगा

10. आवेदन फीस

अनारक्षित उम्मीदवारों को 100 रुपये की एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। महिला उम्मीदवारों व एससी, एसटी उम्मीदवारों को इस फीस से छूट है। फीस एसबीआई चालान/एसबीआई नेट बैंकिंग या मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए जमा कराई जा सकती है।