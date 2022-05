SSC GD Constable Bharti : कांस्टेबल जीडी भर्ती की पीएसटी-पीईटी के एडमिट कार्ड जारी

SSC GD Constab Bharri : कर्मचारी चयन आयोग (ssc.nic.in) ने कांस्टेबल जीडी भर्ती की शारीरिक मानक परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST and PET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एसएससी की की ओर से सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन में कांस्टेबल भर्ती 2021 परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड व चयनित अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती परीक्षा 2021 सफल अभ्यर्थियों की पीएसटी व पीईटी 18 मई से 9 जून 2022 तक होने को प्रस्तावित है। एसएससी जीडी की पीईटी/पीएसटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना जरूरी है।

एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक-Here's the direct link to download the admit card

ऐसे डाउनलोड करें SSC GD Constable के एडमिट कार्ड:

1-एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

2-होम पेज पर दिख रहे लिंक “ MPORTANT NOTICE: Conduct of PST/PET in r/o Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021 for shortlisted candidates." पर क्लिक करें।

3- अब नया पेज खुलेगा जिसमें अपनी लॉगइन डिटेल्स भरें।

4- अब सब्मिट बटन दबाते ही एडमिट कार्ड आपके सामने होगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की जरूरत के लिए अभ्यर्थी प्रिंटआउट कराके अपने पास रख सकते हैं।

संबंधित खबरें

SSC GD Admit Card Notice Link