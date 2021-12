SSC GD Answer Key 2021: एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की लॉगइन लिंक न खुलने से अभ्यर्थी परेशान

SSC GD Answer Key 2021: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की 'आंसर की' 24 दिसंबर को जारी कर दी, लेकिन आंसर की लिंक पर लॉगइन पोर्टल न खुलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। आयोग न 24 दिसंबर को जारी नोटिस में कहा था कि आंसर की के आधार पर अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2021 को शाम 6 बजे से 31 दिसंबर को शाम 6 बजे तक आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति हो तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थी 25 दिसंबर को सुबह से लॉगइन लिंक नहीं खोल पा रहे।

SSC GD Anaswer Key 2021 Login Link

इस संबंध में एसएससी की ओर से इस प्रकार का मैसेज शो किया जा रहा है, "The Login to form will be available only between 25-12-2021 17 Hours 00 Minutes to 31-12-2021 18 Hours 00 Minutes" यानी 25 दिसंबर को शाम 5 बजे से 31 दिसंबर 2021 को शाम 6 बजे तक लॉगइन फॉर्म उपलब्ध रहेगा। हालांकि खबर प्रकाशित किए जाने तक एसएससी का यह लॉगइन लिंक नहीं खुला।

देखिए स्क्रीनशॉट-

16 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर तक हुई एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी एक-दूसरे से फोन कर लॉगइन न खुलने की समस्या बता रहे हैं। कई अधिकांश अभ्यर्थियों ने तो अभी अपने आंसर की चेक भी नहीं कर पाए। लेकिन लिंक न खुलने से अभ्यर्थियों मे बेचैनी बढ़ गई है।