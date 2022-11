SSC CR JE Admit Card 2022: सेंट्रल रीजन जूनियर इंजीनियर के एडमिट कार्ड जारी, ssc-cr.org पर डायरेक्ट करें चेक

SSC CR JE Admit Card 2022: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ सेंट्रल रीजन (SSC CR) अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी ssc-cr.org पर जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2022 में उपस्थित होने के लिए एडमिट कार्ड और उनके एप्लीकेशन का स्टेटस जारी कर दिया है। इसलिए, जिन उम्मीदवारों ने यूपी या बिहार में SSC JE परीक्षा 2022 के लिए आवेदन किया था, उन्हें अपनी 'रजिस्ट्रेशन आईडी' और 'जन्म तिथि' या 'रोल नंबर और जन्म तिथि या नाम, पिता का नाम और जन्म की तारीख दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एसएससी सीआर जेई एडमिट कार्ड लिंक नीचे दिया गया है। उम्मीदवार इस लिंक के माध्यम से सीधे SSC JE एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा से संबंधित सभी डिटेल्स जैसे समय, तिथि और केंद्र शामिल हैं।

SSC CR JE Admit Card Download- Direct Link

SSC CR JE Admit Card 2022: ऐसे करना है डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर दिखाई दिए ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR JUNIOR ENGINEER (CIVIL, MECHANICAL, ELECTRICAL AND QUANTITY SURVEYING & CONTRACTS) EXAMINATION, 2022 TO BE HELD FROM 14/11/2022 TO 16/11/2022’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सभी निर्देश पढ़ने होंगे।

स्टेप 4- अब 'PROCEED'बटन पर क्लिक करें यदि आपने यूपी और बिहार में अपना परीक्षा केंद्र चुनें।

स्टेप 5- पूछे गए डिटेल्स प्रदान करें।

स्टेप 6- अब सेंट्रल रीजन एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 7- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 8- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआइट ले सकते हैं।