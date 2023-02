SSC CR CHSL Admit Card 2023: एडमिट कार्ड, स्टेटस जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

SSC CR CHSL Admit Card 2023: मध्य क्षेत्र के कर्मचारी चयन आयोग (SSC CR) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी ssc-cr.org पर SSC CHSL टियर 1 परीक्षा 2022 में उपस्थित होने के लिए एडमिट कार्ड और स्टेटस जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यूपी या बिहार के लिए एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2022 के लिए आवेदन किया था, वे अपने 'पंजीकरण आईडी' और 'जन्म तिथि' या 'रोल नंबर और जन्म तिथि या नाम, पिता का नाम और तारीख का उपयोग करके एसएससी सीआर सीएचएसएल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CR CHSL Admit Card 2023- Direct Link

बता दें, कि यहां उपलब्ध डाउनलोड एडमिट कार्ड विकल्प केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के भीतर अपना परीक्षा केंद्र चुना है।

SSC CR CHSL Admit Card: ऐसे चेक करना है एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc-cr.org पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर ‘ STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) EXAMINATION - 2022 (TIER- I) TO BE HELD FROM 09/03/2023 TO 21/03/2023 ’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सभी निर्देशों को पढ़ना होगा।

स्टेप 4- अब प्रोसीड बटन पर क्लिक करें यदि आपने यूपी और बिहार में अपना परीक्षा केंद्र चुना है।

स्टेप 5- पूछे गए डिटेल्स प्रदान करें।

स्टेप 6- एसएससी सेंट्रल रीजन एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

आयोग विभिन्न पदों के लिए देश भर में 09 से 21 मार्च 2023 तक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर रहा है।