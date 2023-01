SSC CPO PST PET 2023: जारी हुए फिजिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, देखें डायेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

SSC CPO PST PET Admit Card 2023: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कर्नाटक केरल क्षेत्र (KKR), उत्तर पूर्व क्षेत्र (NER), पूर्वी क्षेत्र (ER) और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (NWR) की वेबसाइट पर शारीरिक मानक परीक्षण (PST) / शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा (PET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssckkr.kar.nic.in, sscner.org.in, sscer.org और sscnwr.org से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CPO PST PET Admit Card 2023: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले उम्मीदवाराों को SSC क्षेत्र की वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- फिर वहां जाकर होम पेज पर "Click here to download e-Admit Card for PST/PET of Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination, 2022 to be held from 30/01/2023 to 04/02/2023 (Uploaded on 25/01/2023)" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 4- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

उम्मीदवार एसएससी सीपीओ एडमिट कार्ड नीटे दिए गए लिंक की मदद से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC KKR CPO PST PET एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक - यहां क्लिक करें

SSC NER CPO PST PET एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक - यहां क्लिक करें

SSC ER CPO PST PET एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक - यहां क्लिक करें

SSC NWR CPO PST PET एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक - यहां क्लिक करें

ऐसा होगा एसएससी सीपीओ फिजिकल 2023

दौड़

पुरुष के लिए- 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में

महिलाओं के लिए- 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में

लॉन्ग जंप

पुरुष के लिए- 3 चांस में 3.65 मीटर

महिलाओं के लिए- 3 चांस में 2.7 मीटर

हाई जंप

पुरुष के लिए- 3 चांस में 1.2 मीटर

महिलाओं के लिए- 3 चांस में 0.9 मीटर

शॉट पुट (16 एलबीएस)

पुरुष के लिए- 3 चांस में 4.5 मीटर

SSC CPO परीक्षा 09 से 11 नवंबर 2022 तक आयोजित की गई थी और परिणाम 27 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। परिणाम के अनुसार, लगभग 63945 पुरुष उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया और 4419 महिला उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया है।