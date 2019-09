SSC CPO 2019: दिल्ली पुलिस में SI, CAPF और CISF 2019 में एसआई के लिए करें आवेदन

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है और चालान के जरिए आवेदन करने वालों के लिए आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से आवेदन कर सकते हैं।

उम्र सीमा: अधिकतम 25 साल

न्यूनतम 20 साल

योग्यता: उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्धा से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। वहीं मेल कैंडिडेट्स के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (Motorcycle and Car) होना चाहिए।

परीक्षा में पेपेर-1 और पेपर-2 दोनों में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल च्वाइस के प्रश्न होंगे। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तीन चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

पेपर-1



पेपर-2 PET, PST और मेडिकल टेस्ट

मेरिट लिस्ट तीन चरणों के आधार पर तैयार की जाएगी।

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

इसके बाद होमपेज पर लॉगइन टैब पर क्लिक करें

नए यूजर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जानकारी भरनी होगी।

इसके बाद 3 स्टेप में फॉर्म फिल किया जा सकता है। इसमें पहले बेसिक डिटेल्स, इसके बाद कॉन्टेक्ट इनफो और फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड

अगर आप पहले से यूजर हैं तो आप सीधे जाकर फॉर्म भर सकते हैंय़

रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाने के बाद आप होम पेज पर अप्लाई बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद CAPF और ‘Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector In CISF Examination, लिकं पर क्लिक करें।

जानकारी भरें और आवेदन शुल्क जमा करें

इस बात का ध्यान ऱखें कि आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही हो।

इसके बैंक चालान और सब्मिट किए गए फॉर्म का प्रिंट ले लें।