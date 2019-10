SSC CPO 2019: SSC का अहम नोटिस - CISF में ASI पद पर सीधी भर्ती नहीं

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने अहम नोटिस जारी कर कहा है कि CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई- एग्जीक्यूटिव) नहीं होगी। आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर इस बाबत एक नोटिस जारी कर सूचना दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि SSC CPO भर्ती 2019 के नोटिफिकेशन में पैरा 1.3 को हटाया जाता है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि अब CISF में ASI (एग्जीक्यूटिव) की सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। एसएससी इससे पहले तक CISF में खाली पड़ी ASI की पोस्ट को भरती आई थी। हालांकि अब 2019 से CISF में ASI की पोस्ट सीधी भर्ती के लिए नहीं है।

एसएससी ने 17 सितंबर को SSC CPO नोटिफिकेशन जारी किया था। आयोग दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर ( Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector In CISF Examination, 2019,) की भर्ती करवाता है। सब इंस्पेक्टर के साथ साथ आयोग ने सीआईएसफ में एएसाई की भर्ती भी निकाली थी। लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक आयोग सीआईएसएफ में एएसआई की सीधी भर्ती नहीं करवाएगा।

अन्य पूरा नोटिफिकेशन जस का तस रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर ही है। आयोग ने अभी पदों की संख्या घोषित नहीं की है। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है और ऑफलाइन 19 अक्टूबर।