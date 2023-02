SSC CHSL Admit Card 2023: टियर 1 एप्लीकेशन स्टेटस यहां करें चेक, जानें- कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

ऐप पर पढ़ें

SSC CHSL Admit Card 2023: कर्मचारी चयन आयोग (ssc) ने कंबाइंड हायर सेकंडरी टीयर 1 परीक्षा 2022 के लिए 09 मार्च से 21 मार्च 2023 तक निर्धारित है। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने SSC CHSL 2023 के लिए 06 दिसंबर 2022 से 04 जनवरी 2023 तक आवेदन किया है, वे आयोग की क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं।

SSC ने केरल कर्नाटक क्षेत्रीय वेबसाइट (SSC KKR) पर CHSL एप्लीकेशन स्टेटस लिंक को एक्टिव कर दिया। उम्मीदवार ssckkr.kar.nic.in पर देख सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं। बता दें, अन्य सभी क्षेत्रों के लिए SSC CHSL एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा।

SSC CHSL Application Status - Direct Link

SSC CHSL Admit Card 2023: जानें- कब जारी होगा एडमिट कार्ड

एसएससी सीएचएसएल 2023 एडमिट कार्ड एसएससी एनआर, एसएससी एसआर, एसएससी डब्ल्यूआर, एसएससी सीआर, एसएससी केकेआर, एसएससी एनडब्ल्यूआर, एसएससी ईआर, एसएससी एनईआर और एसएससी एमपीआर सहित आयोग की क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, वे एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड 2022 परीक्षा से 7 दिन पहले क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

SSC CHSL Application Status 2023: ऐसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssckkr.kar.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर "Click here to know the Application Status for Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination,2022 (Tier-I) to be held from 09/03/2023 to 21/03/2023 (Uploaded on 17/02/2023)" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4- SSC CHSL टीयर 1 एप्वीकेशन स्टेटस चेक करें।

SSC CHSL Exam 2023: जानें- परीक्षा के बारे में

आयोग मार्च के महीने में एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 आयोजित कर रहा है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार नीचे परीक्षा की डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

विषय: अंग्रेजी भाषा (बेसिक नॉलेज), जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड

(बेसिक अरिथमेटिक स्किल) और जी.के.

कुल प्रश्न और अंक - प्रत्येक विषय में 50 अंकों के 25 प्रश्न होंगे

समय - परीक्षा की अवधि 1 घंटा है।



SSC CHSL Admit Card 2023: ऐसे करना है चेक

स्टेप 1- सबसे पहले SSC की क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अपना पंजीकरण नंबर / नाम / रोल नंबर और जन्म तिथि प्रदान करें।

स्टेप 4- एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड करें।