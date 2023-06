एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर-I का एडिशनल रिजल्ट ssc.nic.in पर जारी, यहां चेक करें

ऐप पर पढ़ें

SSC CHSL Result: कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (10+2) परीक्षा (CHSLE) 2022 टीयर-I का एडिशनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एसएससी ने सीएचएचएल टीयर -I के एडिशनल रिजल्ट में कुल 520 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जिन्हें डाटा एंट्री स्किल टेस्ट (DEST) भाग लेने का मौका मिलेगा।

एसएससी सीएचएससी टीयर-I का रिजल्ट 19 मई को घोषित किया गया था। एसएससी के ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, सीएचएसएल टीयर 1 रिजल्ट में 40224 अभ्यर्थियों को एलडीसी/जेएसए/जेपीए पद के लिए टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब 520 अभ्यर्थियों को और शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है।

SSC CHSL 2022 Tier-I additional result

एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर-1 एडिशनल रिजल्ट:

आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे Result टैब पर जाएं और इसके बाद सीएचएसएल पर क्लिक करें।

इकके बाद “Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination (Tier-I), 2022 - List of the candidates shortlisted for appearing in Tier-II (in Roll Number Order)” नाम के नोटिस पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक करें।