SSC CHSL 2019 Result Final Answer Keys : एसएससी सीएचएसल की फाइनल आंसर-की जारी, ये रहा Direct Link

SSC CHSL 2019 Final Answer Key : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने एसएससी सीएचएसएल टीयर-1 रिजल्ट जारी करने के बाद परीक्षा की फाइल आंसर-की भी जारी कर दी है। आंसर-की क्वेश्चन पेपर के साथ जारी की गई है। उम्मीदवार ssc.nic.in पर जाकर Tier-I पेपर की फाइनल आंसर-की चेक कर सकते हैं। रिजल्ट 12 सितंबर को जारी किया गया था। उम्मीदवार 1 माह तक (12 अक्टूबर) ये आंसर-की और क्वेश्चन पेपर देख सकेंगे। पेपर-1 में पास उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव पेपर Tier-II में बैठना होगा जो कि 29 सितंबर को आयोजित होगा। इसके एडमिट कार्ड पेपर डेट से 7 दिन पहले जारी होंगे। SSC CHSL 2019 की टीयर 1 परीक्षा का आयोजन 1 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2019 तक लगातार 9 दिन तक किया गया था।

जल्द ही पास व फेल उम्मीदवारों के मार्क्स भी जारी होंगे। उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपने मार्क्स चेक कर सकेंगे।

Direct Link - SSC CHSL 2019 Final Answer Key

यूं देखें SSC CHSL 2019 Final Answer Key

- ssc.nic.in पर जाएं।

- Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination 2018 (Tier-I) - Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper के लिंक पर क्लिक करें।

- https://ssc.digialm.com/EForms/configuredHtml/2207/59429/login.html के लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।

Result के Direct Link नीचे दिए गए हैं -

यहां से देखें व डाउनलोड करें पूरा रिजल्ट

कटऑफ

एसएससी द्वारा जारी डाटा के मुताबिक, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के लिए कुल 29.68 लाख आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिसमें से 13.17 लाख आवेदक परीक्षा में उपस्थित हुए थे। परीक्षा में आवेदकों की कुल उपस्थिति 44.37% रही। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2019 का आयोजन 25 शिफ्ट में किया गया था। देश के 146 शहरों के 361 केन्द्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। टीयर वन में सफल होने वाले आवेदकों को टीयर 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और टीयर 2 परीक्षा में सफल होने के बाद आवेदकों को टीयर 3 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 परीक्षा

ये 100 नंबर का होगा और ये पेन पेपर मोड में होगा, न कि ऑनलाइन। इसमें सफल होने वाले आवेदकों को स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। इसमें क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी। टीयर 2 परीक्षा पास करने के लिए आवेदकों को न्यूनतम 33 फीसदी अंक लाने होंगे।