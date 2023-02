SSC CGL Tier 2: एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

SSC CGL Tier 2 Admit Card 2023: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सभी क्षेत्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए इस एसएससी सीजीएल टीयर 2 एडमिट कार्ड का लिंक नीचे देख सकते हैं।

एसएससी सीजीएल मेन्स परीक्षा 02 से 07 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने एसएससी सीजीएल टीयर 2 एडमिट कार्ड 2023 पर अपने संबंधित परीक्षा समय और तारीख की जांच कर सकते हैं।

वेस्टर्न- महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा

MP सब- रीजन- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

सेंट्ल- उत्तर प्रदेश या चंडीगढ़

नॉर्थ वेस्टर्न- जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश (एचपी)

साउथर्न- आंध्र प्रदेश (एपी), पुडुचेरी और तमिलनाडु

ईस्टर्न- पश्चिम बंगाल (WB), उड़ीसा, सिक्किम और A & N द्वीप

नॉर्थ- दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड

केकेआर- कर्नाटक केरल रीजन

नॉर्थ- ईस्टर्न- असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, एंड नागालैंड

SSC CGL Tier 2 Admit Card 2023: ऐसे चेक करें एडमिट कार्ड



स्टेप 1- जिस क्षेत्र का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उस क्षेत्र की वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- अब होम पेज पर ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL (TIER-II) 2022 TO BE HELD ON 02/03/2023 AND 07/03/2023’ लिंक पर जाना होगा।

स्टेप 3- पंजीकरण आईडी, जन्म तिथि या रोल नंबर और जन्म तिथि या नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि सहित डिटेल्स प्रदान करें।

स्टेप 4- SSC CGL Tier 2 एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।