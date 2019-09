SSC CGL Tier 2 Admit Card 2019: एसएससी ईस्टर्न रीजन सीजीएल के एडमिट कार्ड जारी

कर्मचारी चयन आयोग ईस्टर्न रीजन ने कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम (सीजीएलई) टायर -2 2019 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवदेन किया है वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sscer.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर , नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक सीजीएल की परीक्षाएं 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2019 तक आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि सीजीएल टायर-2 परीक्षा में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल च्वाइस टाइप सवाल आएंगे। इनमें साख्यिंकी, क्वांटिटेटिल, जनरल स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन पर 200 अंक के सवाल आएंगे। हर गलत सवाल के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sscer.org पर जाएं

इसके बाद लिंक ‘KNOW YOUR STATUS AND DOWNLOAD e-Admit Card - COMBINED GRADUATE LEVEL (TIER-II) EXAMINATION, 2018 please see DOWNLOAD पर क्लिक करें

पना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर , नाम और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।