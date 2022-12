SSC CGL Answer Key 2022 : जारी हुई एसएससी सीजीएल आंसर-की, इस Direct Link से करें डाउनलोड

ऐप पर पढ़ें

SSC CGL Tier-1 Answer Key 2022: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर सीजीएल टियर-1 की आंसर-की जारी कर दी है। आयोग ने 01 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन मोड में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। आंसर-की के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी की गई है। परीक्षार्थी एसएससी की वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। प्रति आपत्ति के लिए उसे 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

इसके जरिए केंद्र सरकार के विभागों में लगभग 20 हजार पदों पर नियुक्ति होंगी। देश भर से करीब 31 लाख युवाओं ने इस भर्ती का फॉर्म भरा है। यानी करीब 155 अभ्यर्थियों में से एक का चयन होगा।

Direct Link

यूं करें डाउनलोड

- ssc.nic.in पर जाएं।

- Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates’ Response Sheets (s) of Combined Graduate Level Examination (Tier-I) - 2022 के लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद Click here for candidate’s Response Sheet along with Tentative Answer Keys and submission of representation के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना रोल नंबर डालकर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।

आपको बता दें कि सीजीएल भर्ती में अभी तक तीन चरण (टीयर-1, 2 और 3) होते थे लेकिन अब दो ही चरण होंगे। खास बात यह है कि तीन चरणों की परीक्षा के बाद होने वाली दक्षता परीक्षा यानी डेटा इंट्री स्पीड टेस्ट भी अब दूसरे चरण की परीक्षा के साथ ही हो जाएगा। जिससे भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी हद तक कम हो जाएगा।

जानें यूपी और बिहार में कितने अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में पंजीकृत 924110 अभ्यर्थियों में से 464583 (50.27 प्रतिशत) उपस्थित रहे। जबकि 459527 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 673638 में से 324427 (48.16 फीसदी) जबकि बिहार में 250472 में से 140156 (55.96 प्रतिशत) उपस्थित रहे।