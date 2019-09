SSC की CAPFs और ASI में उप-निरीक्षक की PET/PST परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा DIRECT LINK

ssc si delhi police CAPF ASI in CISF exam 2018 result: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस व सीएपीएफ में एसआई (सब-इंस्पेक्टर) और सीआईएसएफ में एएसआई (असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर) का की पीईटी और पीएसटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट ssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। एसएससी ने रिजल्ट के तौर पर पीडीएफ जारी किया है। उम्मीदवार अपना नाम पीडीएफ में देक सकते हैं।

CISF फीमेल रिजल्ट यहां क्लिक कर चेक करें रिजल्ट

CISF मेल रिजल्ट यहां क्लिक कर चेक करें रिजल्ट

आपको बता दें कि आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की दिल्ली पुलिस व सीएपीएफ में एसआई (सब-इंस्पेक्टर) और सीआईएसएफ में एएसआई (असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर) के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट 25 मई को जारी किया गया था। इसमें 20920 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की थी।

शारीरिक परीक्षा में कुल 4461 उम्मीदवार पास हुए हैं,जबकि 3981 उम्मीदवारों को असफलता हाथ लगी है।

यूं करें चेक

स्टेप 1- ssc.nic.in पर जाएं

स्टेप 2- Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and ASI in CISF Examination, 2018 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- पीडीएफ फाइल में अपना रोल नंबर चेक करें।