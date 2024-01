Teacher Recruitment 2024: टीचर्स के 2064 पदों के लिए आवेदन शुरू, ऐसे भरें फॉर्म

ऐप पर पढ़ें

SSB Odisha Teacher Recruitment 2024: स्टेट सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी), ओडिशा वर्तमान में 2,064 शिक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ssbodish.ac.in पर जाना होगा। बता दें 01 जनवरी को एसएसबी ओडिशा शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसके माध्यम से टीचर्स के 2024 पदों को भरा जाएगा। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, एसएसबी ओडिशा शिक्षक भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 8 जनवरी से खुली है और 7 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी।

आवेदन फीस

अनरिजर्व्ड /SEBC कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के समय 500 रुपये आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। एक बार फीस भरने के बाद उम्मीदवारों को फीस रिफंड नहीं की जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) कैटेगरी के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन फीस देनी होगी।

SSB Odisha Teacher 2024: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवारों को एसएसबी ओडिशा की आधिकारिक वेबसाइट ssbodish.ac.in पर जाना होगा।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर जाकर “Recruitment to the posts of TGT in Non-Govt. Fully Aided High Schools of Odisha (Apply Online)” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: अब अपने आप को रजिस्ट्रर करें और जेनरेट किए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।

स्टेप 4: फिर जरूरी जानकारी और पर्सनल डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता के साथ आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें।

स्टेप 5: अब स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन फीस का भुगतान करें। एक बार फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले चेक कर लें, कहीं किसी जानकारी को भरते समय कोई गलती तो नहीं की है। पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने का बाद ही आप आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

उम्र सीमा

सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और 1 जनवरी 2024 को 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनका जन्म 2 जनवरी 1986 और 1 जनवरी 2003 के बीच होना चाहिए। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी), महिलाओं और एक्स सर्विसमैन के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है।