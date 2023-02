DU के SGTB कॉलेज में निकली नॉन- टीचिंग पदों पर भर्ती, जानें- कैसे करना है आवेदन

ऐप पर पढ़ें

DU recruitment 2023: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज ने नॉन- टीचिंग परमानेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से 54 पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार इच्छुक है और लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है। वहीं आवेदन करने से पहले सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

लाइब्रेरियन: 1 पद

डायरेक्ट, फिजिकल एजुकेशन: 2 पद

सीनियर पर्सनल असिस्टेंट: 1 पद

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (कंप्यूटर): 1 पद

टेक्निकल असिस्टेंट (संग्रहालय): 1 पद

असिस्टेंट : 2 पद

लेबोरेटरी असिस्टेंट: 2 पद

लेबोरेटरी अटेंडेंट: 40 पद

लाइब्रेरी अटेंडेंट: 4 पद

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लाइब्रेरी साइंस, इंफोर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेंशन साइंस में 55% अंकों के साथ मास्टर्स की डिग्री ली हो। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

आवेदन फीस

अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों से कोई आवेदन फीस नहीं ली जाएगी।

ऐसे करना है आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sgtbkhalsadu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है।

DU recruitment 2023 Notification- Direct Link

DU recruitment 2023: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sgtbkhalsadu.ac.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर जाकर “Appointment on Non-Teaching Posts - 2023. See details here and Apply Online here. Last Date: 20-February-2023” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- आवेदन फॉर्म भरें और आवेदन फीस का भुगतान करें

स्टेप 4- सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।