Railway Jobs 2019: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के 313 पदों पर भर्ती

युवाओं के पास दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा मौका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के कुल 313 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2019 है। अप्रेंटिसशिप की अवधि एक वर्ष की होगी। युवाओं को अप्रेंटिसशिप करने का मौका नागपुर डिविजन (महाराष्ट्र) और मोतीबाग वर्कशॉप (नई दिल्ली) में मिलेगा।

नागपुर डिविजन के लिए पदों का विवरण

ट्रेड कुल पद सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी

फिटर 26 10 03 07 04 02

कारपेंटर 20 08 02 05 03 02

वेल्डर 20 08 02 05 03 02

पासा/कोपा 30 12 03 08 05 02

इलेक्ट्रिशियन 50 19 05 14 08 04

स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)/सेक्रिटेरियल असिस्टेंट 20 08 02 05 03 02

प्लंबर 20 08 02 05 03 02

पेंटर 20 08 02 05 03 02

वायरमैन 20 08 02 05 03 02

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 04 02 00 01 01 00

पावर मैकेनिक्स 02 02 00 00 00 00

मैकेनिक मशीन टूल मेन्टेनेंस 02 02 00 00 00 00

डीजल मैकेनिक 60 24 06 16 09 05

यूफोलस्टिरर (ट्रिमर) 02 02 00 00 00 00

बियरर 02 02 00 00 00 00

मोतीबाग वर्कशॉप के लिए पदों का विवरण

ट्रेड कुल पद सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी

फिटर 05 03 00 01 01 00

वेल्डर 09 04 02 01 01 01

स्टेनोग्राफर 01 01 00 00 00 00

योग्यता

- मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ दसवीं पास या समकक्ष होना अनिवार्य है।

- साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आयु सीमा में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच साल, ओबीसी को तीन साल की छूट मिलेगी।

दिव्यांगजनों और एक्स-सर्विसमैन को 10 साल की छूट का प्रावधान है।

आवेदन शुल्क

100 रुपये निर्धारित। एससी/एसटी, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क है।

आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है।

स्टाइपेंड : सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के नियम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा।

आवेदन की प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in पर जाएं।

- होम पज पर Recruitment टैब पर क्लिक करने के बाद फिर Recruitment बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपको ENGAGEMENT OF ACT APPRENTICE IN NAGPUR DIVISION FOR THE YEAR 2019-20 का लिंक दिखेगा।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही भर्ती का नोटिफिकेशन खुल जाएगा।

- इसी पेज पर नोटिफिकेशन के ऊपर new registration का विकल्प दिखेगा।

- new registration पर क्लिक करके जिस ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करना होगा।

- मांगी गई सारी जानकारियां भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट हो जाएगा।

- इसके बाद click here to login विकल्प पर क्लिक कर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें और आवेदन फॉर्म भरें।

इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी

- 10वीं या समकक्ष परीक्षा की मार्क्सशीट

- जन्म तिथि प्रमाणपत्र (दसवीं की सर्टिफिकेट)

- संबंधित ट्रेड में आईटीआई के सभी सेमेस्टर की मार्क्सशीट

- संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी द्वारा जारी आईटीआई का सर्टिफिकेट

- जाति प्रमाणपत्र व दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन दसवीं में प्राप्त कुल अंक और संबंधित ट्रेड में आईटीआई में प्राप्त कुल अंकों के जोड़ के आधार पर होगा।

- अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण से भी गुजरना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि : 29 अगस्त 2019

अधिक जानकारी के लिए देखें : www.secr.indianrailways.gov.in