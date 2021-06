SJSB Bank Recruitment 2021: सोलापुर जनता सहकारी बैंक में जीएम और एजीएम समेत इन पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (एसजेएसबी बैंक) में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार बताए गए माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनजेर के पदों को भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट sjsbbank.com पर विजिट कर भर्ती प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन की अंतिम तिथि-

उम्मीदवार विज्ञापन जारी होने के 10 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

SJSB Bank Recruitment 2021: पदों का नाम व संख्या

जनरल मैनेजर - 2 पद

डिप्टी जनरल मैनेजर- 2 पद

असिस्टेंट जनरल मैनजर- 2 पद

कैसे करें आवेदन-

उम्मीदवार को नीचे बताए गए पते पर अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी, क्लालिफिकेशन सर्टिफिकेट और फोटो के साथ भेजना होगा।

आवेदन भेजने का पता-

The Chief Executive Officer, Solapur Janata Sahakari Bank Ltd. Head Office : Shivsmarak Sankul, Goldfinch Peth, Solapur 413 007 within 10 days from the date of this advertisement.

आईडी- admin@sjsbbank.com.

आधिकारिक वेबसाइट